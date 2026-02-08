Azərbaycan güləşçisi reytinq turnirində bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 08 fevral, 2026
- 11:20
Azərbaycanın qadın güləşçisi Zəhra Kərimzadə Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə təşkil olunan 2026-cı ilin ilk reytinq turnirində bürünc medal qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirilib.
Nərgiz Səmədova (53 kq) təsnifat mərhələsində polşalı Roksana Marta Zasınaya (0:10), təsəlliverici görüşdə isə yaponiyalı Umi İmaya (1:13) məğlub olub.
Jalə Əliyeva (57 kq) startda brazilyalı Culya Penalberaya (4:14) uduzaraq mübarizəni erkən başa vurub.
Zəhra Kərimzadə (72 kq) 1/4 finalda türkiyəli Buse Tosuna (0:2) məğlub olsa da, bürünc medal uğrunda mübarizədə yaponiyalı Mahiro Yoşitakeni 4:1 hesabıyla üstələyib.
Qeyd edək ki, yarışda ölkəmizi qadın güləşi üzrə millimiz təmsil edir.
Son xəbərlər
12:31
Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"Fərdi
12:22
Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaqEkologiya
12:10
Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ varRegion
12:03
Norveçli idmançı İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi uğura imza atıbFərdi
11:59
Kabildə evdə partlayış nəticəsində 8 nəfər ölübDigər ölkələr
11:49
Video
Səbail rayonunda mağazada yanğın olubHadisə
11:37
Video
Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil veribRegion
11:20
Azərbaycan güləşçisi reytinq turnirində bürünc medal qazanıbFərdi
11:06