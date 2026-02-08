İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    08 fevral, 2026
    Azərbaycan Premyer Liqası: Sabah Araz-Naxçıvanı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XIX turuna start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Sabah" evdə "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib.

    "Bank Respublika Arena"da baş tutan görüş Bakı klubunun 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    "Sabah"ın qollarını Umarali Raxmonaliyev (9-p.), Aaron Maluda (11) və Xəyal Əliyev (16, 68) rəqib qapısından keçiriblər. "Araz-Naxçıvan"ın heyətində isə Felipe Santos (86) fərqlənib.

    Bununla da xallarının sayını 46-ya çatdıran Bakı təmsilçisi turnir cədvəlində liderliyini bir qədər də möhkəmləndirib. 27 xala malik "Araz-Naxçıvan" 6-cı pillədədir.

    Günün son matçı Sumqayıtda baş tutacaq. Şəhərin eyniadlı komandası "Zirə"ni qəbul edəcək. Oyuna Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionuda, saat 18:30-da start veriləcək.

    Qeyd edək ki, XIX tura fevralın 10-da yekun vurulacaq.

