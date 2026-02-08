İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Ən böyük çatışmazlıq ribaundları ala bilməməyimiz oldu"

    Komanda
    • 08 fevral, 2026
    • 17:42
    Şəkinin baş məşqçisi: Ən böyük çatışmazlıq ribaundları ala bilməməyimiz oldu

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda baş tutan "Abşeron Lions"la matçda "Şəki"nin ən böyük çatışmazlığı ribaundları ala bilməməsi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu baş məşqçi Bedri Meriç klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    Mütəxəssis məğlubiyyətə baxmayaraq, komandasının oyunundan razı qaldığını bildirib:

    "Rəqibi qələbəyə görə təbrik edirəm. Bu gün yaxşı oynadığımızı düşünürəm, tamaşaçılar üçün yüksək səviyyəli və maraqlı matç oldu. Ən böyük çatışmazlıq ribaundları ala bilməməyimiz oldu. Rəqibimiz belə şanslardan 28 xal topladı ki, bu da çox böyük rəqəmdir".

    Təcrübəli mütəxəssis oyunun həlledici anlarına da toxunub:

    "Üçüncü periodda 10 xal geri düşsək də, sonradan hesabı bərabərləşdirdik, hətta sona iki dəqiqə qalmış önə keçdik. Lakin son saniyələrdə sadə atışları qaçırdıq və rəqibə şans verdik. Bunlar olmasaydı, qalib gələ bilərdik. Amma A qrupunun liderlərindən birinə qarşı göstərdiyi mübarizəyə görə oyunçularımdan razıyam. Mübarizə aparmağa davam edəcəyik".

    Qeyd edək ki, Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən oyun "Abşeron Lions"un 92:85 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "abşeron lions" "Şəki" basketbol klubu Bedri Meriç

    Son xəbərlər

    18:43

    Suriyada daşqınlar nəticəsində 3 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:43

    Andrey Demçenko: "Ardıcıl qollardan sonra futbolçuların əhval-ruhiyyəsi aşağı düşdü"

    Futbol
    18:27

    Olimpiadada medal qazanacaq gürcü idmançılara pul mükafatı veriləcək

    Region
    18:11

    Fransada ORION 2026 hərbi təlimləri başlayıb

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirinin finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    17:58
    Foto

    Filippində "Basyanq" fırtınası 12 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:55

    Qərbi Azərbaycan İcması: Ermənistan məhkəməsinin qərarı Azərbaycanın suverenliyinə qarşı yönəlib

    Xarici siyasət
    17:55

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    17:49

    Tağıyev qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti