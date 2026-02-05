Украина получит от Финляндии военную помощь на 43 млн евро

Финляндия направляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 млн евро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Финляндии.

"Финляндия направляет Украине 32-й пакет военной помощи... Стоимость поставляемых сейчас средств составляет около 43 млн евро", - сказано в сообщении.

Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. До настоящего времени Финляндия уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на 3,2 млрд евро.