В Румынии у водителя микроавтобуса украли пакеты с наркотиками на сумму 900 тыс. евро

В регионе Бихор (Румыния) четверо мужчин напали на водителя микроавтобуса, следовавшего из Нидерландов, и украли два пакета, содержащих почти 8,5 кг кокаина и героина.

Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

Наркотики, стоимость которых на черном рынке оценивается примерно в 900 тыс. евро, были спрятаны в ящиках с двойным дном.

Водитель вышел, чтобы передать багаж пассажиров, и в этот момент на него напали злоумышленники. Он позвонил по номеру 112, и на место происшествия прибыла полиция. С помощью специально обученной собаки установлено, что запрещенные вещества содержались в прицепе микроавтобуса, несмотря на то, что эти пакеты уже были украдены.

Четверо подозреваемых были задержаны в Тимише и заключены под стражу.

Прокуратура пытается установить, кто отправил наркотики из Нидерландов и кому они должны были быть доставлены в Румынии.