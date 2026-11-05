Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Трое сотрудников Baku TV награждены медалью "Терегги"

    Медиа
    • 05 ноября, 2026
    • 17:00
    Трое сотрудников Baku TV награждены медалью Терегги

    В числе представителей медиа, награжденных президентом Ильхамом Алиевым по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и профессионального праздника работников телевидения и радио Азербайджана, трое сотрудников Baku TV, входящего в Global Media Group.

    Как сообщает Report, распоряжением главы государства сотрудники Baku TV Эльчин Алибейли, Гюльнар Мурадова и Жаля Адилова были награждены медалью "Терегги".

    Baku TV Ильхам Алиев
    Фото
    "Baku TV"nin 3 əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib
    Фото
    Ilham Aliyev awards Taraggi medals to three Baku TV employees
    44 filmi
    44 filmi

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