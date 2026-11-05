Трое сотрудников Baku TV награждены медалью "Терегги"

В числе представителей медиа, награжденных президентом Ильхамом Алиевым по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и профессионального праздника работников телевидения и радио Азербайджана, трое сотрудников Baku TV, входящего в Global Media Group.

Как сообщает Report, распоряжением главы государства сотрудники Baku TV Эльчин Алибейли, Гюльнар Мурадова и Жаля Адилова были награждены медалью "Терегги".