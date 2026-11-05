İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Baku TV"nin 3 əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

    Media
    • 05 noyabr, 2026
    • 16:43
    Baku TVnin 3 əməkdaşı Tərəqqi medalı ilə təltif edilib

    Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı alan media nümayəndələrinin arasında "Global Media Group"a daxil olan "Baku TV"nin 3 əməkdaşı var.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan radiosunun 100 illik yubileyi və Azərbaycan televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı münasibətilə imzalanan sərəncamla "Baku TV"nin əməkdaşları Elçin Əlibəyli, Gülnar Muradova və Jalə Ədilova "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər.

    İlham Əliyev Baku TV Sərəncam Global Media Group
    Foto
    Трое сотрудников Baku TV награждены медалью "Терегги"
    Foto
    Ilham Aliyev awards Taraggi medals to three Baku TV employees
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