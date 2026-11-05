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    Палата оценщиков: В октябре продолжился рост цен на квартиры в новостройках

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2026
    • 17:05
    Палата оценщиков: В октябре продолжился рост цен на квартиры в новостройках

    В Азербайджане в октябре продолжился рост продаж квартир в новостройках, цены на жилье в старых зданиях остались стабильными.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату оценщиков Азербайджана.

    По данным палаты, в октябре медианная цена продажи квартир в новостройках составила 2 888,9 маната за квадратный метр, индекс - 109,4. По сравнению с сентябрем индекс вырос на 1,4%, а по сравнению с базовым периодом декабря 2025 года рост достиг 9,4%. Медианное общее предложение продажи квартир составило 275 тыс. манатов.

    Медианная цена продажи квартир в старых зданиях составила 2 692,3 маната за квадратный метр, индекс в этом сегменте - 106,8. Месячное изменение составило всего 0,04%, что свидетельствует о фактической стабильности цен. В то же время цены на квартиры в старых зданиях на 6,8% превышают показатели декабря прошлого года. Медианное общее предложение продажи составило 179 тыс. манатов.

    На рынке аренды квартир после сентябрьского роста произошла определенная ценовая коррекция. Медианная месячная арендная плата в новостройках составила 10,83 маната за квадратный метр, в старых зданиях - 10,63 маната. Месячное снижение в обоих сегментах составило 1,8%. Индекс аренды квартир в новостройках снизился до 100, вернувшись к базовому уровню. В старых зданиях индекс остался на уровне 106,3, что означает рост на 6,3% по сравнению с базовым периодом. Медианная месячная арендная плата составила 1 000 манатов в новостройках и 700 манатов в старых зданиях.

    Палата оценщиков Азербайджана Рынок недвижимости Аренда квартир
    AQP oktyabr ayı üzrə daşınmaz əmlak indekslərini açıqlayıb
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