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    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду медтоваров из Турции

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 17:17
    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду медтоваров из Турции

    На таможенном посту "Гырмызы кёрпю" Товузского таможенного управления пресечена попытка контрабандного ввоза медицинских товаров из Турции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

    В ходе досмотра прибывшего из Турции грузового автомобиля сотрудники таможни обнаружили в прицепе 480 единиц медицинских товаров 10 наименований, не указанных в сопроводительных документах.

    По факту попытки перемещения незадекларированных товаров через таможенную границу проводится расследование.

    Азербайджанские пограничники Контрабанда Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Türkiyədən Azərbaycana tibbi təyinatlı malların gətirilməsinin qarşısı alınıb
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