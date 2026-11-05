Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду медтоваров из Турции
Бизнес
- 05 ноября, 2026
- 17:17
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На таможенном посту "Гырмызы кёрпю" Товузского таможенного управления пресечена попытка контрабандного ввоза медицинских товаров из Турции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).
В ходе досмотра прибывшего из Турции грузового автомобиля сотрудники таможни обнаружили в прицепе 480 единиц медицинских товаров 10 наименований, не указанных в сопроводительных документах.
По факту попытки перемещения незадекларированных товаров через таможенную границу проводится расследование.
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