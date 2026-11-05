İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Türkiyədən Azərbaycana tibbi təyinatlı malların gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    • 05 noyabr, 2026
    • 16:54
    Türkiyədən Azərbaycana tibbi təyinatlı malların gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Tovuz Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində bəyan olunmadan gömrük sərhədindən keçirilməyə cəhd göstərilən tibb sahəsində istifadə olunan mallar aşkar edilib.

    "Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, İdarənin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Türkiyədən Azərbaycana gələn nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçirilib.

    Gömrük baxışı zamanı nəqliyyat vasitəsinin qoşqusunda mal müşayiət sənədlərində qeyd olunmayan ümumilikdə 10 adda 480 ədəd tibb sahəsində istifadə olunan mallar aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Tibbi təyinatlı mallar Qırmızı Körpü
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