ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном  союзе

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос завтра отправляется в Турцию для обсуждения сотрудничества между ЕС и Турцией по региональной стабильности и транспортной доступности, а также торговли и инвестиций в условиях меняющейся геополитической обстановки.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, ожидаются ее встречи с вице-президентом Джевдетом Йылмазом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом, министром торговли Омером Болатом и министром финансов и казначейства Мехметом Шимшеком.

Вместе с Шимшеком комиссар Кос примет участие в церемонии подписания нового кредита Европейского инвестиционного банка на сумму 200 млн евро для малых и средних предприятий, способствующих "зеленому" переходу в Турции, указали в ЕК.

В ходе визита будет обсуждена региональная повестка в области транспортной доступности, связывающую регион Черного моря, Южный Кавказ и Центральную Азию.

"Важной частью повестки дня будет вопрос о Таможенном союзе (ТС) между ЕС и Турцией", - говорится в сообщении кабинета комиссара.

ЕС нацелена на достижения обновленного соглашения о ТС с Турцией, но основным препятствующим моментом в этом является вопрос Кипра, отметили источники в ЕК. И есть надежда, что прогресс будет достигнут в период президентства Кипра в ЕС, считают они.

Турция, как официальные лица, так и бизнес-сообщество, в свою очередь выражает разочарование в связи с затянувшимися на годы переговорами по обновлению таможенного союза.

Соглашение о таможенном союзе ЕС-Турция было заключено в 1995 году, в 2016 Еврокомиссия предложила пересмотреть и обновить документ, но Совет ЕС так и не предоставил мандат на начало переговоров.

В нынешних условиях, когда ЕС стремится расширить свои соглашения о свободной торговле далеко за пределы традиционных партнеров, уже заключив их с латиноамериканским блоком МЕРКОСУР и Индией, ситуация с Турцией становится все более несбалансированной.

ЕС является крупнейшим торговым рынком для Турции, занимая пятое место среди партнеров блока. Согласно данным статистики, в 2024 году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня в 220 миллиардов долларов. Экспорт Турции в Европу составил 109 миллиардов долларов или 41% от общего экспорта страны, а импорт – 32%.

В то же время доля Турции в общем импорте ЕС выросла до 4% в 2024 году. Оба показателя являются самыми высокими за всю историю.