Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном  союзе

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 17:25
    ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном  союзе

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос завтра отправляется в Турцию для обсуждения сотрудничества между ЕС и Турцией по региональной стабильности и транспортной доступности, а также торговли и инвестиций в условиях меняющейся геополитической обстановки.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, ожидаются ее встречи с вице-президентом Джевдетом Йылмазом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом, министром торговли Омером Болатом и министром финансов и казначейства Мехметом Шимшеком.

    Вместе с Шимшеком комиссар Кос примет участие в церемонии подписания нового кредита Европейского инвестиционного банка на сумму 200 млн евро для малых и средних предприятий, способствующих "зеленому" переходу в Турции, указали в ЕК.

    В ходе визита будет обсуждена региональная повестка в области транспортной доступности, связывающую регион Черного моря, Южный Кавказ и Центральную Азию.

    "Важной частью повестки дня будет вопрос о Таможенном союзе (ТС) между ЕС и Турцией", - говорится в сообщении кабинета комиссара.

    ЕС нацелена на достижения обновленного соглашения о ТС с Турцией, но основным препятствующим моментом в этом является вопрос Кипра, отметили источники в ЕК. И есть надежда, что прогресс будет достигнут в период президентства Кипра в ЕС, считают они.

    Турция, как официальные лица, так и бизнес-сообщество, в свою очередь выражает разочарование в связи с затянувшимися на годы переговорами по обновлению таможенного союза.

    Соглашение о таможенном союзе ЕС-Турция было заключено в 1995 году, в 2016 Еврокомиссия предложила пересмотреть и обновить документ, но Совет ЕС так и не предоставил мандат на начало переговоров.

    В нынешних условиях, когда ЕС стремится расширить свои соглашения о свободной торговле далеко за пределы традиционных партнеров, уже заключив их с латиноамериканским блоком МЕРКОСУР и Индией, ситуация с Турцией становится все более несбалансированной.

    ЕС является крупнейшим торговым рынком для Турции, занимая пятое место среди партнеров блока. Согласно данным статистики, в 2024 году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня в 220 миллиардов долларов. Экспорт Турции в Европу составил 109 миллиардов долларов или 41% от общего экспорта страны, а импорт – 32%.

    В то же время доля Турции в общем импорте ЕС выросла до 4% в 2024 году. Оба показателя являются самыми высокими за всю историю.

    Еврокомиссия Еврокомиссар Марта Кос Турция МЕРКОСУР Таможенный союз
    Ты - Король

    Последние новости

    17:36

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео с визита в ОАЭ

    Внешняя политика
    17:34

    Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции США

    В регионе
    17:33

    Первый вице-спикер Верховной Рады: Реакция Зеленского на коррупционный скандал была важна

    Другие страны
    17:29

    Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения

    Другие страны
    17:28

    Пакистан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    В регионе
    17:28

    Зеленский считает бессмысленными попытки признать российскими оккупированные территории Украины

    Другие страны
    17:25

    ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном  союзе

    Другие страны
    17:16

    Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией

    Другие страны
    17:13
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ

    Внешняя политика
    Лента новостей