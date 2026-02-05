Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции США

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 17:34
    Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции США

    Россия готова вести диалог о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если получит от США конструктивные ответы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог", - заявил он.

    Сегодня в полночь истекает срок действия ДСНВ, заключенного Россией и США в 2010 году.

    Axios со ссылкой на источник сообщил о том, что США и РФ в течение последних суток в Абу-Даби обсуждали продление ДСНВ, чей срок действия истекает сегодня в полночь.

    Peskov: Rusiya ABŞ ilə strateji hücum silahları haqqında müqavilə üzrə dialoqa hazırdır
