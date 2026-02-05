Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции США
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 17:34
Россия готова вести диалог о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если получит от США конструктивные ответы.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог", - заявил он.
Сегодня в полночь истекает срок действия ДСНВ, заключенного Россией и США в 2010 году.
Axios со ссылкой на источник сообщил о том, что США и РФ в течение последних суток в Абу-Даби обсуждали продление ДСНВ, чей срок действия истекает сегодня в полночь.
