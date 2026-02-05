İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Peskov: Rusiya ABŞ ilə strateji hücum silahları haqqında müqavilə üzrə dialoqa hazırdır

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 17:57
    Peskov: Rusiya ABŞ ilə strateji hücum silahları haqqında müqavilə üzrə dialoqa hazırdır
    Dmitri Peskov

    Rusiya ABŞ-dən konstruktiv cavablar alacağı təqdirdə strateji hücum silahları haqqında müqavilə ilə bağlı dialoq aparmağa hazırdır.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Hər hansı konstruktiv cavablar olarsa, əlbəttə, biz dialoq aparacağıq", - o qeyd edib.

    Bu gün gecə yarısı Rusiya və ABŞ tərəfindən 2010-cu ildə bağlanmış strateji hücum silahları haqqında müqavilənin müddəti başa çatır.

    "Axios" mənbəyə istinadən bildirib ki, ABŞ və Rusiya son 24 saat ərzində Əbu-Dabidə bu gün gecə yarısı müddəti bitəcək bu müqaviənin uzadılmasını müzakirə edib.

