    Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией

    • 05 февраля, 2026
    • 17:16
    Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией

    США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военным вопросам.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на европейское командование ВС США (USEUCOM).

    "Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии "военные - военным" по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира",- сообщил USEUCOM.

    Axios со ссылкой на источник сообщил о том, что США и РФ в течение последних суток в Абу-Даби обсуждали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, чей срок действия истекает сегодня в полночь.

