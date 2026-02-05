ABŞ və Rusiya yüksək səviyyəli hərbi dialoqun bərpa edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 17:31
ABŞ və Rusiya yüksək səviyyəli hərbi dialoqun bərpa edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanlığına (USEUCOM) istinadən məlumat yayıb.
"Bu kanal tərəflərin davamlı sülh üzərində işləməyə davam etdiyi müddətdə sabit hərbi əməkdaşlığı təmin edəcək" - USEUCOM bildirib.
"Axios"un mənbəyə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ və Rusiya son 24 saat ərzində Əbu-Dabidə Strateji Hücum Silahları haqqında Müqavilənin uzadılması məsələsini müzakirə edib. Müqavilənin müddəti bu gün gecə yarısı bitir.
