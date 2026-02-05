İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    ABŞ və Rusiya yüksək səviyyəli hərbi dialoqun bərpa edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib

    • 05 fevral, 2026
    • 17:31
    ABŞ və Rusiya yüksək səviyyəli hərbi dialoqun bərpa edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanlığına (USEUCOM) istinadən məlumat yayıb.

    "Bu kanal tərəflərin davamlı sülh üzərində işləməyə davam etdiyi müddətdə sabit hərbi əməkdaşlığı təmin edəcək" - USEUCOM bildirib.

    "Axios"un mənbəyə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ və Rusiya son 24 saat ərzində Əbu-Dabidə Strateji Hücum Silahları haqqında Müqavilənin uzadılması məsələsini müzakirə edib. Müqavilənin müddəti bu gün gecə yarısı bitir.

    ABŞ Rusiya hərbi dialoq
