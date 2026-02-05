ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfərinin təxmini tarixi məlum olub
Xarici siyasət
- 05 fevral, 2026
- 11:05
ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vens İtaliyada 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının açılışından sonra Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AP agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi fevralın 6-da keçiriləcək.
