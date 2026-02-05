İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    05 fevral, 2026
    • 11:05
    ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vens İtaliyada 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının açılışından sonra Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AP agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi fevralın 6-da keçiriləcək.

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии
    Vance to visit Azerbaijan, Armenia after Olympics opening in Italy

    ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfərinin təxmini tarixi məlum olub

