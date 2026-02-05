Зеленский считает бессмысленными попытки признать российскими оккупированные территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые попытки признать украинские территории российскими не будут иметь никакого значения, поскольку решения о судьбе страны может принимать только сама Украина.

Как передает Report со ссылкой на украинский СМИ, об этом Зеленский заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Если даже кто-то будет признавать наши территории российскими - это ничего не даст. Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории - это наши, несмотря на то, что их временный статус временно оккупированные", - сказал Зеленский.