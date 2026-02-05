Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Завершился визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 17:13
    Завершился визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ

    5 февраля завершился рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы государства был выстроен почетный караул.

    Президента Ильхама Алиева провожали член Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби, президент инвестиционного холдинга Абу-Даби Шейх Хамид бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица.

