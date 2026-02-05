Завершился визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ
Внешняя политика
- 05 февраля, 2026
- 17:13
5 февраля завершился рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали член Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби, президент инвестиционного холдинга Абу-Даби Шейх Хамид бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица.
Последние новости
17:36
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео с визита в ОАЭВнешняя политика
17:34
Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции СШАВ регионе
17:33
Первый вице-спикер Верховной Рады: Реакция Зеленского на коррупционный скандал была важнаДругие страны
17:29
Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооруженияДругие страны
17:28
Пакистан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего сотрудничестваВ регионе
17:28
Зеленский считает бессмысленными попытки признать российскими оккупированные территории УкраиныДругие страны
17:25
ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном союзеДругие страны
17:16
Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с РоссиейДругие страны
17:13
Фото