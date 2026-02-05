Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 05 fevral, 2026
- 17:11
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri fevralın 5-də başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Əbu-Dabinin Zayed Beynəlxalq Aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi Əbu-Dabi Əmirliyinin İcraiyyə Şurasının üzvü, Əbu-Dabi İnvestisiya Holdinqinin prezidenti Şeyx Hamid bin Zayed Al Nəhyan və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.
Son xəbərlər
17:24
Sumqayıtda 36 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
17:12
Foto
Azərbaycanın basketbol millilərinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olubKomanda
17:12
ABŞ Ukraynaya hücum silahları təqdim edəcəkDigər ölkələr
17:11
Foto
Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıbXarici siyasət
17:08
Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaqEnergetika
17:04
Ali Radanın birinci vitse-spikeri: Zelenskinin korrupsiya qalmaqalına reaksiyası vacib idiDigər ölkələr
17:04
Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçibRegion
17:03
Qurban Qurbanov: "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmamasında problem görmürəm"Futbol
16:59