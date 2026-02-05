"Formula 1": 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək pilotların siyahısı açıqlanıb
- 05 fevral, 2026
- 18:14
"RacingNews365" portalı 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək "Formula 1" pilotlarının siyahısını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, siyahıya dördqat dünya çempionu, "Red Bull" komandasının pilotu Maks Ferstappen başçılıq edir.
Onun illik qazancının 70 milyon dollar olacağı bildirilib.
İlk "onluq"da aşağıdakı pilotlar qərarlaşıblar:
1. Maks Ferstappen ("Red Bull") – 70 milyon dollar
2. Lyuis Hemilton ("Ferrari") – 60 milyon dollar
3. Şarl Lekler ("Ferrari") – 34 milyon dollar
4. Corc Rassel ("Mercedes") – 34 milyon dollar
5. Lando Norris ("McLaren") – 30 milyon dollar
6. Fernando Alonso ("Aston Martin") – 20 milyon dollar
7. Oskar Piastri ("McLaren") – 13 milyon dollar
8. Karlos Sayns ("Uilyams") – 13 milyon dollar
9. Aleks Albon ("Uilyams") – 12 milyon dollar
10. Lens Stroll ("Aston Martin") – 12 milyon dollar