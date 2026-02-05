İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "Formula 1": 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək pilotların siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    • 05 fevral, 2026
    • 18:14
    Formula 1: 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək pilotların siyahısı açıqlanıb

    "RacingNews365" portalı 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək "Formula 1" pilotlarının siyahısını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, siyahıya dördqat dünya çempionu, "Red Bull" komandasının pilotu Maks Ferstappen başçılıq edir.

    Onun illik qazancının 70 milyon dollar olacağı bildirilib.

    İlk "onluq"da aşağıdakı pilotlar qərarlaşıblar:

    1. Maks Ferstappen ("Red Bull") – 70 milyon dollar

    2. Lyuis Hemilton ("Ferrari") – 60 milyon dollar

    3. Şarl Lekler ("Ferrari") – 34 milyon dollar

    4. Corc Rassel ("Mercedes") – 34 milyon dollar

    5. Lando Norris ("McLaren") – 30 milyon dollar

    6. Fernando Alonso ("Aston Martin") – 20 milyon dollar

    7. Oskar Piastri ("McLaren") – 13 milyon dollar

    8. Karlos Sayns ("Uilyams") – 13 milyon dollar

    9. Aleks Albon ("Uilyams") – 12 milyon dollar

    10. Lens Stroll ("Aston Martin") – 12 milyon dollar

    Maks Ferstappen Lyuis Hamilton illik qazanc
