İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Ağ Ev: Uitkoff və Kuşner İran rəsmiləri ilə danışıqlar üçün Omana səfər edəcəklər

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 00:37
    Ağ Ev: Uitkoff və Kuşner İran rəsmiləri ilə danışıqlar üçün Omana səfər edəcəklər

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff və Amerika liderinin kürəkəni Cared Kuşner İran rəsmiləri ilə fevralın 6-da keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlar üçün Omana səfər edəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bunu jurnalistlər üçün ənənəvi brifinqdə ABŞ-nin İranla təmasları ilə bağlı xəbərləri şərh edərkən açıqlayıb.

    "Xüsusi elçi Uitkoff və Cared Kuşner bu danışıqlar üçün sabah (6 fevral - red.) Omana səfər edəcəklər. Görək nə olacaq. Prezident hesabat gözləyəcək", - o deyib.

    Stiven Uitkoff Cared Kuşner ABŞ-İran danışıqları
    Белый дом: Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман

    Son xəbərlər

    00:50

    Ağ Ev: ABŞ Rusiya ilə strateji hücum silahları ilə bağlı yeni müqaviləni müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    00:37

    Ağ Ev: Uitkoff və Kuşner İran rəsmiləri ilə danışıqlar üçün Omana səfər edəcəklər

    Digər ölkələr
    00:31

    Tusk Seymin spikeri ilə əlaqələri kəsən ABŞ səfirini tənqid edib

    Digər ölkələr
    00:15

    Tramp Rusiya ilə strateji silahlar sahəsində yeni müqaviləni dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    00:03

    Tramp parlament seçkiləri ərəfəsində Yaponiyanın Baş naziri Takaiçini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    23:55

    Zelenski: Növbəti üçtərəfli danışıqlar ABŞ-də baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    23:50

    Uitkoff: ABŞ, Rusiya və Ukrayna məsləhətləşmələri yaxın həftələrdə davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    23:29

    Ermənistanla BƏƏ xidmətlər ticarəti və investisiyalar haqqında saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Əraqçi ABŞ ilə nüvə danışıqları üçün Omana yola düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti