Ağ Ev: Uitkoff və Kuşner İran rəsmiləri ilə danışıqlar üçün Omana səfər edəcəklər
Digər ölkələr
- 06 fevral, 2026
- 00:37
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff və Amerika liderinin kürəkəni Cared Kuşner İran rəsmiləri ilə fevralın 6-da keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlar üçün Omana səfər edəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bunu jurnalistlər üçün ənənəvi brifinqdə ABŞ-nin İranla təmasları ilə bağlı xəbərləri şərh edərkən açıqlayıb.
"Xüsusi elçi Uitkoff və Cared Kuşner bu danışıqlar üçün sabah (6 fevral - red.) Omana səfər edəcəklər. Görək nə olacaq. Prezident hesabat gözləyəcək", - o deyib.
