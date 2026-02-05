Белый дом: Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 23:58
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправляются в Оман на переговоры с должностными лицами Ирана, запланированными на 6 февраля.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, комментируя сведения о контактах США с Ираном.
"Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся завтра (6 февраля - ред.) в Оман на эти переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. Президент будет ждать отчета по итогам", - сказала она.
