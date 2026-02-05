Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Белый дом: Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправляются в Оман на переговоры с должностными лицами Ирана, запланированными на 6 февраля.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, комментируя сведения о контактах США с Ираном.

    "Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся завтра (6 февраля - ред.) в Оман на эти переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. Президент будет ждать отчета по итогам", - сказала она.

