Ağ Ev: ABŞ Rusiya ilə strateji hücum silahları ilə bağlı yeni müqaviləni müzakirə edəcək
Digər ölkələr
- 06 fevral, 2026
- 00:50
ABŞ administrasiyası yeni Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsini əvəz edəcək saziş hazırlamaq üçün Rusiya ilə danışıqları davam etdirməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt brifinqdə bildirib.
"Prezident (ABŞ Prezidenti Donald Tramp) nüvə silahları üzrə mütəxəssislərimizin uzun müddət davam edəcək yeni, təkmilləşdirilmiş və modernləşdirilmiş müqavilə üzərində işləməsini istəyir. ABŞ məzh bunun Rusiya ilə müzakirəsini davam etdirəcək", - o deyib.
Daha əvvəl Tramp qeyd edib ki, ABŞ yeni Strateji Hücum Silahların Azaldılması Müqaviləsininin müəyyən müddəalarını qüvvədə saxlamamalı, əksinə bu sahədəki tərəfdaşları ilə yeni müqavilə hazırlamalıdır.
Son xəbərlər
00:50
Ağ Ev: ABŞ Rusiya ilə strateji hücum silahları ilə bağlı yeni müqaviləni müzakirə edəcəkDigər ölkələr
00:37
Ağ Ev: Uitkoff və Kuşner İran rəsmiləri ilə danışıqlar üçün Omana səfər edəcəklərDigər ölkələr
00:31
Tusk Seymin spikeri ilə əlaqələri kəsən ABŞ səfirini tənqid edibDigər ölkələr
00:15
Tramp Rusiya ilə strateji silahlar sahəsində yeni müqaviləni dəstəkləyibDigər ölkələr
00:03
Tramp parlament seçkiləri ərəfəsində Yaponiyanın Baş naziri Takaiçini dəstəkləyibDigər ölkələr
23:55
Zelenski: Növbəti üçtərəfli danışıqlar ABŞ-də baş tuta bilərDigər ölkələr
23:50
Uitkoff: ABŞ, Rusiya və Ukrayna məsləhətləşmələri yaxın həftələrdə davam etdirəcəkDigər ölkələr
23:29
Ermənistanla BƏƏ xidmətlər ticarəti və investisiyalar haqqında saziş imzalayıbDigər ölkələr
23:15