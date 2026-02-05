Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Белый дом: США обсудят с Россией согласование нового договора вместо ДСНВ

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 23:47
    Администрация США планирует продолжить переговоры с Россией о разработке нового соглашения вместо Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Как передает Report, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Президент (США Дональд Трамп) хочет, чтобы наши эксперты по ядерному оружию работали над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это Соединенные Штаты будут продолжать обсуждать с Россией", - сказала она.

    Ранее Трамп отметил, что США следует не оставлять в силе определенные положения ДСНВ, а выработать новое соглашение с партнерами в этой сфере.

    Белый дом ДСНВ Россия США
