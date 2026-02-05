Белый дом: США обсудят с Россией согласование нового договора вместо ДСНВ

Администрация США планирует продолжить переговоры с Россией о разработке нового соглашения вместо Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как передает Report, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент (США Дональд Трамп) хочет, чтобы наши эксперты по ядерному оружию работали над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это Соединенные Штаты будут продолжать обсуждать с Россией", - сказала она.

Ранее Трамп отметил, что США следует не оставлять в силе определенные положения ДСНВ, а выработать новое соглашение с партнерами в этой сфере.