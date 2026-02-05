Трамп выступил за новый договор с Россией в сфере стратегических вооружений

Американский президент Дональд Трамп полагает, что России и США следует не оставлять в силе определенные положения ДСНВ, а выработать новое соглашение в этой сфере.

Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать Новый ДСНВ - сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая, кроме того, серьезно нарушается", - говорится в публикации.