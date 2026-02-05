Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" за 2026 год

    Формула 1
    • 05 февраля, 2026
    • 18:32
    Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов Формулы 1 за 2026 год

    Портал RacingNews365 опубликовал список пилотов "Формулы 1", которые получат наибольший доход в сезоне 2026 года.

    Как сообщает Report, список возглавляет четырехкратный чемпион мира, пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, годовой заработок которого составит 70 млн долларов.

    Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона из "Феррари" (60 млн долларов). В то же время издание отмечает, что общий заработок британца с учетом бонусов и спонсорских сделок составит 100 млн долларов.

    Рейтинг базовых зарплат гонщиков "Формулы-1" в 2026 году:

    1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 70 млн долларов

    2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 60

    3-4. Шарль Леклер ("Феррари") – 34

    3-4. Джордж Расселл ("Мерседес") – 34

    5. Ландо Норрис ("Макларен") – 30

    6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 20

    7-8. Карлос Сайнс ("Уильямс") – 13

    7-8. Оскар Пиастри ("Макларен") – 13

    9-11. Пьер Гасли ("Альпин") – 12

    9-11. Алекс Албон ("Уильямс") – 12

    9-11. Ланс Стролл ("Астон Мартин") – 12

    12. Серхио Перес ("Кадиллак") – 8

    Формула-1 доходы пилоты
    "Formula 1": 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək pilotların siyahısı açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    19:12

    Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

    Внешняя политика
    19:05

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в РФ

    Другие страны
    18:59

    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США

    Другие страны
    18:53

    СМИ: Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ еще полгода

    Другие страны
    18:45

    Fars: Гиперзвуковые иранские ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в бункерах

    В регионе
    18:36

    Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай

    Другие страны
    18:32

    Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" за 2026 год

    Формула 1
    18:21

    Туск: Польша готова передать Украине истребители МиГ при необходимости

    Другие страны
    18:14
    Видео

    Техническая миссия UN-Habitat посетила Баку в рамках подготовки к WUF13

    Инфраструктура
    Лента новостей