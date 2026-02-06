Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Bloomberg: Экономические трудности и реструктуризация приводят к рекордным увольнениям в США

    06 февраля, 2026
    • 02:48
    Bloomberg: Экономические трудности и реструктуризация приводят к рекордным увольнениям в США

    Более 108 тыс. сотрудников были уволены в американских компаниях за январь 2026 года, показатели достигли самого высокого уровня с 2009 года.

    Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет компании по найму Challenger, Gray and Christmas Inc.

    "Большинство этих планов [по увольнениям] были разработаны к концу 2025 года. Это свидетельствует о том, что работодатели не слишком оптимистично оценивают перспективы на 2026 год", - сказал агентству директор по доходам Challenger, Gray and Christmas Inc Энди Челленджер.

    Отмечается, что показатели выросли на 118% с января прошлого года. Согласно отчету, причинами массовых сокращений являются экономическая ситуация в стране, потеря компаниями контрактов и реструктуризация крупнейших корпораций США.

    США увольнения компании
