Кэролайн Ливитт: Подход Трампа к Ирану может быть не только дипломатическим

У американского президента Дональда Трампа, как главнокомандующего ВС США, есть и другие варианты действий по отношению к Ирану, помимо дипломатии.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, президент четко обозначил требования о нулевом ядерном потенциале Ирана и намерен оценить возможность достижения соответствующей сделки. Ливитт подчеркнула, что пока идут переговоры, иранскому режиму следует помнить, что у президента есть множество вариантов действий, поскольку он возглавляет одни из самых мощных вооруженных сил в истории мира.

Ожидается, что США и Иран проведут переговоры по ядерной программе Тегерана в пятницу в Омане. Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.