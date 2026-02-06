Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Кэролайн Ливитт: Подход Трампа к Ирану может быть не только дипломатическим

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 02:15
    Кэролайн Ливитт: Подход Трампа к Ирану может быть не только дипломатическим

    У американского президента Дональда Трампа, как главнокомандующего ВС США, есть и другие варианты действий по отношению к Ирану, помимо дипломатии.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

    По ее словам, президент четко обозначил требования о нулевом ядерном потенциале Ирана и намерен оценить возможность достижения соответствующей сделки. Ливитт подчеркнула, что пока идут переговоры, иранскому режиму следует помнить, что у президента есть множество вариантов действий, поскольку он возглавляет одни из самых мощных вооруженных сил в истории мира.

    Ожидается, что США и Иран проведут переговоры по ядерной программе Тегерана в пятницу в Омане. Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

