Глава МИД Ирана провел переговоры с Оманом перед встречей с представителями США
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 03:24
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с оманской стороной накануне консультаций с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы исламской республики.
Как передает Report, об этом сообщило иранское гостелевидение.
Отмечается, что Арагчи в поездке сопровождают заместители главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и Хамид Ганбари, а также представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.
Как ожидается, США и Иран проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Последние новости
04:17
Рубио сложил с себя полномочия и.о. главы Национального архива СШАДругие страны
03:59
Эскиз Микеланджело ушел с молотка за $27,2 млнИскусство
03:24
Глава МИД Ирана провел переговоры с Оманом перед встречей с представителями СШАДругие страны
03:24
Министр обороны Румынии назвал идею "стены дронов" утопиейДругие страны
03:01
Еврокомиссия призвала Сербию приостановить исполнение нового пакета судебно-правовых законовДругие страны
02:48
Bloomberg: Экономические трудности и реструктуризация приводят к рекордным увольнениям в СШАДругие страны
02:15
Кэролайн Ливитт: Подход Трампа к Ирану может быть не только дипломатическимДругие страны
02:14
Минфин США: новые санкции против России зависят от переговоров по УкраинеДругие страны
01:55