Глава МИД Ирана провел переговоры с Оманом перед встречей с представителями США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с оманской стороной накануне консультаций с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы исламской республики.

Как передает Report, об этом сообщило иранское гостелевидение.

Отмечается, что Арагчи в поездке сопровождают заместители главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и Хамид Ганбари, а также представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Как ожидается, США и Иран проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.