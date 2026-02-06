Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Глава МИД Ирана провел переговоры с Оманом перед встречей с представителями США

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 03:24
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с оманской стороной накануне консультаций с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы исламской республики.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское гостелевидение.

    Отмечается, что Арагчи в поездке сопровождают заместители главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и Хамид Ганбари, а также представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

    Как ожидается, США и Иран проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Иран Аббас Арагчи ядерная программа Стивен Уиткофф Оман
    İranın XİN başçısı ABŞ nümayəndələri ilə görüşdən əvvəl Omanda danışıqlar aparıb
