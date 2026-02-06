Российские вакцины против рака будут доступны пациентам в Сербии

Персонализированные мРНК-вакцины России против онкологических заболеваний будут доступны пациентам в Сербии.

Как передает Балканское бюро Report, об этом заявил министр Сербии, курирующий международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.

Он сообщил, что провел содержательную встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, в ходе которой обсуждалось внедрение самых современных инновационных российских терапий для лечения онкологических больных.

По словам министра, ожидается, что мРНК-вакцина будет введена в использование в Сербии до конца 2026 года:

"Пациенты из Сербии вместе с российскими пациентами войдут в число первых, кто получит вакцину против онкологических заболеваний. Работа над соглашением о сотрудничестве уже началась, и ожидается, что первые пациенты из Сербии смогут получить лечение уже до конца года. Следующие шаги будут реализованы в рамках сотрудничества между профильными ведомствами двух стран и путем подписания рамочных соглашений".

Н.Попович также подчеркнул, что персонализированная вакцина разрабатывается отдельно для каждого пациента. По этой причине процесс является сложным, длительным и дорогостоящим, а также требует применения самых современных технологий. Министр отметил, что ожидается, что вакцина станет одной из самых эффективных онкологических терапий в мире.