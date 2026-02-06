Еврокомиссия призвала Сербию приостановить исполнение нового пакета судебно-правовых законов

Европейская комиссия призывает руководство Сербии приостановить исполнение недавно принятого пакета судебно-правовых законов.

Как передает Балканское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии новостной платформе N1.

По его словам, изменения, внесенные в ключевые законы в сфере правосудия в Сербии, являются серьезным шагом назад на пути к членству в Европейском союзе (ЕС). "Сегодня комиссар Майкл Макграт (Michael McGrath - ред.) провел встречу с министром юстиции Сербии. Комиссар четко обозначил наши обеспокоенности и ожидания относительно дальнейших шагов. Мы призываем руководство Сербии найти правовые пути для приостановки реализации изменений и срочно пересмотреть принятые поправки, чтобы устранить наши опасения. Эти изменения должны соответствовать принципам прозрачного и инклюзивного процесса консультаций с участием всех заинтересованных сторон, включая Европейскую комиссию и Венецианскую комиссию", - отметил Мерсье.

Представитель Еврокомиссии также выразил сожаление в связи с тем, что изменения в ключевые судебно-правовые законы были подписаны президентом Сербии.

По его словам, Комиссия ясно обозначила свою позицию, подчеркнув, что данные изменения представляют собой серьезный регресс на пути Сербии к членству в ЕС и подрывают ранее достигнутый прогресс в рамках взятых обязательств.

"В рамках процесса вступления в ЕС Сербия взяла на себя обязательства по укреплению независимости судебной системы и автономии прокуратуры с учетом рекомендаций Комиссии. Мы будем продолжать доносить эти сигналы на всех уровнях", - подчеркнул Г.Мерсье.

Напомним, ранее министр юстиции Сербии Ненад Вуич в Брюсселе обсудил с представителями ЕС недавно принятый пакет судебно-правовых законов.