Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Маск: США без инноваций не обогнать КНР в сфере высоких технологий

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 04:42
    Маск: США без инноваций не обогнать КНР в сфере высоких технологий

    Китай будет лидировать в сфере высоких технологий, если только США не сделают серьезный прорыв.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил предприниматель Илон Маск.

    У миллиардера спросили, ждет ли Вашингтон "доминирование Китая" в области ИИ, производства электромобилей и роботов-гуманоидов, если США в ближайшие несколько лет не совершат чудо. "В отсутствие прорывных инноваций в США Китай будет полностью доминировать", - ответил на это Маск.

    "Мы определенно не можем победить лишь за счет людских ресурсов, население Китая в четыре раза превышает наше", - отметил предприниматель, посетовав на то, что в США "долгое время наблюдается низкий уровень рождаемости". "Но дело не только в превышающем нас в четыре раза населении, [в Китае] люди выполняют более существенные объемы работы. В Китае выше показатель продуктивности на человека", - добавил Маск.

    Он также обратил внимание на лидирующие позиции Пекина в области добычи редкоземельных металлов.

    Илон Маск США Китай высокие технологии
    Ты - Король

    Последние новости

    05:48

    В Японии число жертв снегопадов с 20 января достигло 42

    Другие страны
    05:15

    У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    04:42

    Маск: США без инноваций не обогнать КНР в сфере высоких технологий

    Другие страны
    04:23

    Российские вакцины против рака будут доступны пациентам в Сербии

    Другие страны
    04:17

    Рубио сложил с себя полномочия и.о. главы Национального архива США

    Другие страны
    03:59

    Эскиз Микеланджело ушел с молотка за $27,2 млн

    Искусство
    03:24

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Оманом перед встречей с представителями США

    Другие страны
    03:24

    Министр обороны Румынии назвал идею "стены дронов" утопией

    Другие страны
    03:01

    Еврокомиссия призвала Сербию приостановить исполнение нового пакета судебно-правовых законов

    Другие страны
    Лента новостей