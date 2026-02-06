Mask: ABŞ innovasiya olmadan Çini yüksək texnologiyalarda keçə bilməz
- 06 fevral, 2026
- 06:06
ABŞ böyük irəliləyiş əldə etməsə, Çin yüksək texnologiya sənayesinə lider olacaq.
"Report"un xarici mediaya məlumatına görə, bunu sahibkar İlon Mask deyib.
Milyarderdən ABŞ-nin yaxın bir neçə ildə möcüzə göstərməsə, Vaşinqtonun süni intellekt, elektrombillərin istehsalı və humanoid robotlarda "Çinin dominantlığını" gözləyib-gözləmədiyi soruşulub. "ABŞ-də irəliləyişli innovasiya olmadan Çin tamamilə dominantlıq edəcək",- Mask cavab verib.
"Biz əlbəttə yalnız insan resursları ilə qalib gələ bilmərik; Çinin əhalisi bizim əhalimizdən dörd dəfə çoxdur", - sahibkar ABŞ-nin uzun müddətdir aşağı doğum nisbətinə malik olmasından təəssüflənərək qeyd edib. "Amma məsələ təkcə əhalinin bizdən dörd dəfə çox olmasında deyil; (Çində-red) İnsanlar daha böyük həcmdə işi həyata keçirirlər. Çində adambaşına düşən məhsuldarlıq nisbəti daha yüksəkdir", - Mask əlavə edib.
O, həmçinin Pekinin nadir yeraltı metallarının hasilatı sahəsində aparıcı mövqeyinə diqqət çəkib.