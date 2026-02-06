Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Эскиз Микеланджело ушел с молотка за $27,2 млн

    Искусство
    • 06 февраля, 2026
    • 03:59
    Рисунок художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564) был продан на аукционе торгового дома Christie's за $27,2 млн.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба торгового дома.

    Эксперты Christie"s установили, что на неизвестном ранее наброске, сделанном красным мелом, изображена правая ступня Ливийской сивиллы. Фигуру пророчицы можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане.

    Начальная цена лота составляла $1,5-2 млн. Торги продолжались более 45 минут и завершились приобретением рисунка анонимным покупателем за $27,2 млн.

    Микеланджело аукцион
