Эскиз Микеланджело ушел с молотка за $27,2 млн
Искусство
- 06 февраля, 2026
- 03:59
Рисунок художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564) был продан на аукционе торгового дома Christie's за $27,2 млн.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба торгового дома.
Эксперты Christie"s установили, что на неизвестном ранее наброске, сделанном красным мелом, изображена правая ступня Ливийской сивиллы. Фигуру пророчицы можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане.
Начальная цена лота составляла $1,5-2 млн. Торги продолжались более 45 минут и завершились приобретением рисунка анонимным покупателем за $27,2 млн.
