США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 06:51
США нанесли удар по принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана.
Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.
"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В ходе операции были убиты два наркотеррориста", - говорится в публикации.
