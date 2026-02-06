США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 06:51
    США нанесли удар по принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

    "Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В ходе операции были убиты два наркотеррориста", - говорится в публикации.

    США Тихий океан наркотрафик
    ABŞ Sakit Okeanda narkotik ticarəti ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endirib
