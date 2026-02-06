İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    ABŞ Sakit Okeanda narkotik ticarəti ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endirib

    ABŞ Sakit Okeanın şərqində narkotik ticarəti ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endirib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Kəşfiyyat gəminin Şərqi Sakit Okeanda məlum narkotik qaçaqmalçılığı marşrutları boyunca hərəkət etdiyini və narkotik ticarəti üçün istifadə edildiyini təsdiqləyib. Əməliyyat zamanı iki narkoterrorçu öldürülüb", - paylaşımda bildirilib.

    ABŞ narkotik gəmi
    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

