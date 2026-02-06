"Yelo Bank"da kredit faizləri artıq 8,9 %-dən başlayır!
- 06 fevral, 2026
- 14:09
Hər kəsin reallaşdırmaq istədiyi bir planı var - bu, evin təmiri, yeni bir məişət texnikası, toy-nişan və ya çoxdan planlaşdırılan səyahət ola bilər. Çox vaxt bu planların qarşısında "doğru zamanı" gözləmək dayanır. "Yelo Bank" ASC həmin doğru zamanın artıq gəldiyini elan edir!
Bank, nağd pul kreditləri üzrə faiz dərəcələrini endirərək müştərilərinə parlaq bir imkan yaradır. İndi 50 000 manata qədər məbləği 59 aya qədər ödəmə müddəti ilə illik cəmi 8,9 %-dən başlayaraq əldə edə bilərsən.
Bu təklif həm planlarını gerçəkləşdirmək, həm də digər banklardakı kreditlərini "Yelo"ya gətirmək üçün əlverişli fürsətdir. İstənilən "Yelo" filialına yaxınlaşaraq kredit müraciətini rəsmiləşdirə, yaxud "Yelo App" vasitəsilə tam onlayn kredit əldə edə bilərsən.
Gözlədiyin o endirimli və rahat kredit imkanından elə indi yararlan! Onlayn sifariş üçün: https://ylb.az/online-kredit.
Bankdan tez kredit əldə etmək istəyirsiniz? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsapp və yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.
"Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!