İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Yelo Bank"da kredit faizləri artıq 8,9 %-dən başlayır!

    Maliyyə
    • 06 fevral, 2026
    • 14:09
    Yelo Bankda kredit faizləri artıq 8,9 %-dən başlayır!

    Hər kəsin reallaşdırmaq istədiyi bir planı var - bu, evin təmiri, yeni bir məişət texnikası, toy-nişan və ya çoxdan planlaşdırılan səyahət ola bilər. Çox vaxt bu planların qarşısında "doğru zamanı" gözləmək dayanır. "Yelo Bank" ASC həmin doğru zamanın artıq gəldiyini elan edir!

    Bank, nağd pul kreditləri üzrə faiz dərəcələrini endirərək müştərilərinə parlaq bir imkan yaradır. İndi 50 000 manata qədər məbləği 59 aya qədər ödəmə müddəti ilə illik cəmi 8,9 %-dən başlayaraq əldə edə bilərsən.

    Bu təklif həm planlarını gerçəkləşdirmək, həm də digər banklardakı kreditlərini "Yelo"ya gətirmək üçün əlverişli fürsətdir. İstənilən "Yelo" filialına yaxınlaşaraq kredit müraciətini rəsmiləşdirə, yaxud "Yelo App" vasitəsilə tam onlayn kredit əldə edə bilərsən.

    Gözlədiyin o endirimli və rahat kredit imkanından elə indi yararlan! Onlayn sifariş üçün: https://ylb.az/online-kredit.

    Bankdan tez kredit əldə etmək istəyirsiniz? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsappyelo.az hesablarımızı ziyarət edin.

    "Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!

    Son xəbərlər

    14:43

    Şura: "İdrak" liseyindəki insidentlə bağlı jurnalistlərin şagirddən açıqlama alma üsulları yolverilməzdir

    Media
    14:40

    Pakistanda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində 15 nəfər ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    14:39

    AFFA oyunu yarımçıq tərk edən komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    14:27

    Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən üç bölgə klubu cərimələnib

    Futbol
    14:24

    Françesko Totti "Roma" klubuna qayıda bilər

    Futbol
    14:23

    Nazir: "Sağlam məhəllə" layihəsi ölkənin müxtəlif bölgələrində həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    14:18

    Dövlət Departamenti: ABŞ yalnız bir ölkə ilə nüvə silahları üzrə saziş bağlamağı uyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:13

    Peskov: Rusiya və ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlar

    Region
    14:10

    Səfir: İordaniya Azərbaycan vasitəsilə Qafqaz və Mərkəzi Asiya bazarlarına çıxışa ümid edir - MÜSAHİBƏ

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti