Françesko Totti "Roma" klubuna qayıda bilər
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 14:24
"Roma"nın əfsanəvi futbolçusu Françesko Totti İtaliya klubuna qayıda bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Nikolo Skira məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, 49 yaşlı keçmiş hücumçunun paytaxt təmsilçisində texniki direktor olmaq ehtimalı var.
Qeyd edək ki, Françesko Totti 2017-ci ildə karyerasını bitirib. O, daha əvvəl klubda çalışsa da, 2019-cu ildə "Roma"dan ayrılıb.
Son xəbərlər
14:43
Şura: "İdrak" liseyindəki insidentlə bağlı jurnalistlərin şagirddən açıqlama alma üsulları yolverilməzdirMedia
14:40
Pakistanda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində 15 nəfər ölüb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
14:39
AFFA oyunu yarımçıq tərk edən komandaya texniki məğlubiyyət veribFutbol
14:27
Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən üç bölgə klubu cərimələnibFutbol
14:24
Françesko Totti "Roma" klubuna qayıda bilərFutbol
14:23
Nazir: "Sağlam məhəllə" layihəsi ölkənin müxtəlif bölgələrində həyata keçiriləcəkİnfrastruktur
14:18
Dövlət Departamenti: ABŞ yalnız bir ölkə ilə nüvə silahları üzrə saziş bağlamağı uyğun hesab etmirDigər ölkələr
14:13
Peskov: Rusiya və ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlarRegion
14:10