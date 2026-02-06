İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Pakistanda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində 15 nəfər ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 14:40
    Pakistanda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində 15 nəfər ölüb - YENİLƏNİB-3

    İslamabadda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 15 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qərb KİV-ləri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ən azı 80 nəfər yaralanıb.

    İslamabadda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində 11 nəfər həlak olub, 80 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qərb mediası məlumat yayıb.

    Pakistanın paytaxtı İslamabadda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində ən azı doqquz nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    "İslamabadda məsciddə bombanın partlaması nəticəsində ən azı doqquz nəfər xəsarət alıb", - məlumatda bildirilib.

    Pakistanın paytaxtı İslamabadda məscidlərdən birində partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı xilasetmə xidmətlərinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, partlayış Xədicətul Kübra məscidində cümə namazı zamanı baş verib.

    Xilasetmə xidmətləri hadisə yerindədir. Zərərçəkənlər barədə hələlik məlumat yoxdur.

    Pakistan Məscid partlayış
    В Пакистане в результате взрыва в мечети погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО-3
    Explosion rocks mosque in Pakistan's Islamabad

    Son xəbərlər

    14:43

    Şura: "İdrak" liseyindəki insidentlə bağlı media mənsublarının şagirddən açıqlama alma üsulları yolverilməzdir

    Media
    14:40

    Pakistanda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində 15 nəfər ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    14:39

    AFFA oyunu yarımçıq tərk edən komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    14:27

    Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən üç bölgə klubu cərimələnib

    Futbol
    14:24

    Françesko Totti "Roma" klubuna qayıda bilər

    Futbol
    14:23

    Nazir: "Sağlam məhəllə" layihəsi ölkənin müxtəlif bölgələrində həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    14:18

    Dövlət Departamenti: ABŞ yalnız bir ölkə ilə nüvə silahları üzrə saziş bağlamağı uyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:13

    Peskov: Rusiya və ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlar

    Region
    14:10

    Səfir: İordaniya Azərbaycan vasitəsilə Qafqaz və Mərkəzi Asiya bazarlarına çıxışa ümid edir - MÜSAHİBƏ

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti