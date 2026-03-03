İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılır

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 12:48
    AniPay mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılır

    Sabahdan Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "AniPay" mobil tətbiqinin və anipay.az internet səhifəsinin fəaliyyətini dayandıracaq.

    "Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu qərar rəqəmsal ödənişlər bazarında rəqabət mühitinin genişləndirilməsi və ödəniş xidmətlərinin inkişafının təşviq edilməsi məqsədilə qəbul edilib.

    Qeyd olunan tarixdən etibarən analoji xidməti maliyyə sektoru iştirakçılarının davam etdirməsi nəzərdə tutulur. "AniPay" funksiyaları artıq mobil bank tətbiqlərində mövcuddur.

    "AniPay" tətbiqinin və internet səhifəsinin fəaliyyətinin dayandırılması ölkədə maliyyə sektoru iştirakçıları üçün yeni imkanlar yaradacaq, rəqabət, və innovativ həllərin inkişafını daha da sürətləndirəcək.

    Bu qərar AMB-nin ödəniş xidmətlərinin təşviqinə yönəlmiş inkişaf strategiyasının bir hissəsidir. Bu addım banklar və digər ödəniş xidmətləri təchizatçıları üçün bazarda daha fəal iştirak üçün şərait yaradacaq.

    AMB bundan sonra da rəqəmsal ödəniş ekosistemində sağlam rəqabətin, innovativ həllərin və dayanıqlı inkişafın təmin olunmasını diqqətdə saxlayacaq.

