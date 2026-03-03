ЦБА закрывает AniPay для развития конкуренции на рынке цифровых платежей
Финансы
- 03 марта, 2026
- 13:38
Функционирование мобильного приложения AniPay и веб-портала anipay.az будет прекращено с 4 марта на основании решения Центрального банка Азербайджана.
Как сообщили Report в ЦБА, данный шаг направлен на расширение конкуренции в сегменте цифровых платежей и стимулирование дальнейшего развития платежных услуг.
Предполагается, что схожие услуги продолжат оказывать другие участники финансового рынка, а ключевые функции AniPay к настоящему моменту уже интегрированы в мобильные банковские приложения.
В ЦБА подчеркнули, что закрытие платформы откроет дополнительные возможности для банков и иных поставщиков платежных услуг, повысит уровень конкуренции и будет способствовать более интенсивному внедрению инновационных решений.
Последние новости
13:50
Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огняДругие страны
13:45
Фидан: Эскалация на Ближнем Востоке несет риски для глобальной энергобезопасностиВ регионе
13:42
Анкара рассчитывает на поставки ВИЭ в ЕС через Азербайджан и ТурциюЭнергетика
13:39
МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в ИранеВ регионе
13:39
Фото
Из Ирана в Азербайджан за последние три часа эвакуированы еще 89 человекВнешняя политика
13:38
ЦБА закрывает AniPay для развития конкуренции на рынке цифровых платежейФинансы
13:31
Зеленский: Выборы в Украине состоятся только после окончания войныДругие страны
13:31
Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоровДругие страны
13:29