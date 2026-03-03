Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ЦБА закрывает AniPay для развития конкуренции на рынке цифровых платежей

    Финансы
    • 03 марта, 2026
    • 13:38
    Функционирование мобильного приложения AniPay и веб-портала anipay.az будет прекращено с 4 марта на основании решения Центрального банка Азербайджана.

    Как сообщили Report в ЦБА, данный шаг направлен на расширение конкуренции в сегменте цифровых платежей и стимулирование дальнейшего развития платежных услуг.

    Предполагается, что схожие услуги продолжат оказывать другие участники финансового рынка, а ключевые функции AniPay к настоящему моменту уже интегрированы в мобильные банковские приложения.

    В ЦБА подчеркнули, что закрытие платформы откроет дополнительные возможности для банков и иных поставщиков платежных услуг, повысит уровень конкуренции и будет способствовать более интенсивному внедрению инновационных решений.

