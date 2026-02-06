Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4

По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва в мечети в Исламабаде.

Как передает Report, об этом сообщает DAWN.

Взрыв произошел в мечети "Хадиджа аль-Кубра" в районе Тарлай.

Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее терактом.

14:37

Количество погибших в результате взрыва в мечети в Исламабаде возросло до 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Согласно информации, по меньшей мере 80 получили ранения.

Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф выразил соболезнования и осудил теракт.

14:03

Не менее 11 человек погибли, 80 пострадали в результате взрыва в мечети в Исламабаде.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

13:49

Взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана Исламабаде, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на правоохранителей.

"По меньшей мере девять человек пострадали, когда в мечети в пакистанской столице Исламабаде в пятницу взорвалась бомба", - сообщили в полиции.

13:34

В одной из мечетей в столице Пакистана Исламабаде прогремел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на спасательные службы.

Взрыв прогремел в мечети Хадиджатул Кубра во время пятничной молитвы. На место происшествия прибыли спасательные службы.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.