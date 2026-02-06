Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 15:04
    Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва в мечети в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом сообщает DAWN.

    Взрыв произошел в мечети "Хадиджа аль-Кубра" в районе Тарлай.

    Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее терактом.

    Количество погибших в результате взрыва в мечети в Исламабаде возросло до 15 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

    Согласно информации, по меньшей мере 80 получили ранения.

    Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф выразил соболезнования и осудил теракт.

    Не менее 11 человек погибли, 80 пострадали в результате взрыва в мечети в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

    Взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана Исламабаде, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на правоохранителей.

    "По меньшей мере девять человек пострадали, когда в мечети в пакистанской столице Исламабаде в пятницу взорвалась бомба", - сообщили в полиции.

    В одной из мечетей в столице Пакистана Исламабаде прогремел взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на спасательные службы.

    Взрыв прогремел в мечети Хадиджатул Кубра во время пятничной молитвы. На место происшествия прибыли спасательные службы.

    Информации о погибших или пострадавших пока нет.

    Пакистан взрыв мечеть Исламабад
