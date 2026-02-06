Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4
- 06 февраля, 2026
- 15:04
По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва в мечети в Исламабаде.
Как передает Report, об этом сообщает DAWN.
Взрыв произошел в мечети "Хадиджа аль-Кубра" в районе Тарлай.
Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее терактом.
Количество погибших в результате взрыва в мечети в Исламабаде возросло до 15 человек.
Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.
Согласно информации, по меньшей мере 80 получили ранения.
Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф выразил соболезнования и осудил теракт.
Не менее 11 человек погибли, 80 пострадали в результате взрыва в мечети в Исламабаде.
Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.
Взрыв прогремел в мечети в столице Пакистана Исламабаде, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на правоохранителей.
"По меньшей мере девять человек пострадали, когда в мечети в пакистанской столице Исламабаде в пятницу взорвалась бомба", - сообщили в полиции.
В одной из мечетей в столице Пакистана Исламабаде прогремел взрыв.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на спасательные службы.
Взрыв прогремел в мечети Хадиджатул Кубра во время пятничной молитвы. На место происшествия прибыли спасательные службы.
Информации о погибших или пострадавших пока нет.