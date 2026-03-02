Из Ирана в Азербайджан за сутки эвакуированы около 60 иностранцев

Через пограничный таможенный пункт "Астара" из Ирана в Азербайджан за минувшие сутки эвакуированы около 60 иностранных граждан.

Как сообщает южное бюро Report, с 1 марта до 10:00 сегодняшнего дня границу пересекли около 40 граждан России, 20 граждан Пакистана и 2 гражданина Таджикистана.

В настоящее время ожидается прибытие еще одной крупной группы российских граждан.

Эвакуация проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В связи с напряженной обстановкой ряд государств региона временно закрыли свое воздушное пространство.