    Из Ирана в Азербайджан за сутки эвакуированы около 60 иностранцев

    Внутренняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 10:35
    Из Ирана в Азербайджан за сутки эвакуированы около 60 иностранцев

    Через пограничный таможенный пункт "Астара" из Ирана в Азербайджан за минувшие сутки эвакуированы около 60 иностранных граждан.

    Как сообщает южное бюро Report, с 1 марта до 10:00 сегодняшнего дня границу пересекли около 40 граждан России, 20 граждан Пакистана и 2 гражданина Таджикистана.

    В настоящее время ожидается прибытие еще одной крупной группы российских граждан.

    Эвакуация проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В связи с напряженной обстановкой ряд государств региона временно закрыли свое воздушное пространство.

