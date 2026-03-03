Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Число военных США, погибших в операции на Ближнем Востоке, возросло до шести

    • 03 марта, 2026
    • 01:20
    В ходе военной операции против Ирана погибли шестеро американских военнослужащих.

    Как передает Report, об этом в соцсети X сообщило Центральное командование (Центком) ВС США.

    "Недавно американские войска обнаружили останки двух ранее считавшихся пропавшими без вести военнослужащих на объекте, который был атакован во время первых иранских ударов в регионе", - сообщили военные.

    Ранее сообщалось о четырех погибших американских военных.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    İrana qarşı əməliyyatda həlak olan ABŞ hərbçilərinin sayı artıb

