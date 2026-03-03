Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Арагчи заявил, что убийство Хаменеи не изменит систему в Иране

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 01:07
    Арагчи заявил, что убийство Хаменеи не изменит систему в Иране

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что с убийством верховного лидера Али Хаменеи существующая в стране система не рухнет.

    Как сообщает Report, в интервью агентству Tasnim глава иранского МИД указал, что налаженная система обладает глубоко укоренившейся и прочной структурой и "не рухнет с приходом и уходом отдельных лиц".

    Арагчи вновь подчеркнул, что в нынешней войне Иран занимает справедливую позицию. По его словам, официальный Тегеран не жалел усилий для предотвращения войны и сохранения мира в регионе и испробовал путь переговоров.

    Он отметил, что в Тегеране неоднократно выступали с предупреждением, что в случае начала Вашингтоном войны, это противостояние не останется исключительно между Ираном и США: "Это не вызвано тем, что мы хотим расширить войну, а связно с тем, что американские военные базы и объекты разбросаны по всему региону. <...> У нас нет доступа к материковой части США, но у нас есть доступ к их военным базам в регионе, и, по нашему мнению, эти базы считаются законными целями, поскольку они являются как инструментами для нападения на Иран, так и принадлежат стране, которая вторглась к нам".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Аббас Арагчи Удары по Ирану
    Rəsmi Tehran Xameneinin ölümünün mövcud sistemi dəyişdirməyəcəyinə əmindir

    Последние новости

    01:29

    Посол Сербии в Иране поблагодарил Азербайджан за эвакуацию

    В регионе
    01:20

    Число военных США, погибших в операции на Ближнем Востоке, возросло до шести

    Другие страны
    01:07

    Арагчи заявил, что убийство Хаменеи не изменит систему в Иране

    В регионе
    00:44

    ООН: США изучают данные о гибели десятков детей при ударе по школе в Иране

    Другие страны
    00:22
    Фото

    За последние три часа в Азербайджан из Ирана эвакуированы 50 человек - ОБНОВЛЕНО-6

    Внутренняя политика
    00:19

    В Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН под председательством Мелании Трамп

    Другие страны
    00:13

    В небе над Ираном сбиты еще семь американских и израильских беспилотников

    В регионе
    00:00

    В Азербайджане отмечают "Од чершенбеси"

    Внутренняя политика
    23:46

    ЕС пытается нейтрализовать риски на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей