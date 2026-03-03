Арагчи заявил, что убийство Хаменеи не изменит систему в Иране

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что с убийством верховного лидера Али Хаменеи существующая в стране система не рухнет.

Как сообщает Report, в интервью агентству Tasnim глава иранского МИД указал, что налаженная система обладает глубоко укоренившейся и прочной структурой и "не рухнет с приходом и уходом отдельных лиц".

Арагчи вновь подчеркнул, что в нынешней войне Иран занимает справедливую позицию. По его словам, официальный Тегеран не жалел усилий для предотвращения войны и сохранения мира в регионе и испробовал путь переговоров.

Он отметил, что в Тегеране неоднократно выступали с предупреждением, что в случае начала Вашингтоном войны, это противостояние не останется исключительно между Ираном и США: "Это не вызвано тем, что мы хотим расширить войну, а связно с тем, что американские военные базы и объекты разбросаны по всему региону. <...> У нас нет доступа к материковой части США, но у нас есть доступ к их военным базам в регионе, и, по нашему мнению, эти базы считаются законными целями, поскольку они являются как инструментами для нападения на Иран, так и принадлежат стране, которая вторглась к нам".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.