В Минобороны Германии возникла загадка вокруг 111 млрд евро

Министерство обороны Германии не смогло объяснить, каким образом были израсходованы 111 млрд евро, выделенные с 2022 года на нужды Вооруженных сил страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Так, на пресс-конференции, состоявшейся 27 апреля в министерстве, один из журналистов поинтересовался, какая часть военной техники, закупленной с 2022 года, была принята Бундесвером и приведена в состояние готовности к эксплуатации к 1 апреля 2026 года.

Пресс-секретарь ведомства Натали Йеннинг не смогла привести конкретные данные, назвав ведение подобных учетных таблиц с бюрократической точки зрения бессмысленной тратой времени.

В свою очередь депутат Бундестага Дитмар Барч выразил возмущение сложившейся ситуацией и обеспокоенность возможным "исчезновением" средств немецких налогоплательщиков.

Издание напомнило, что в 2022 году бывший канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании специального фонда объемом 100 млрд евро для нужд вооруженных сил страны.