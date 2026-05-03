    Происшествия
    • 03 мая, 2026
    • 23:14
    В Лерике молодой человек погиб от удара молнии

    В Лерике 21-летний молодой человек погиб в результате удара молнии.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Ламан Лерикского района.

    Жителя села, Джафара Абдул оглу Мирзазаде 2005 года рождения, ударила молния. От полученных травм он скончался.

    Тело передано по назначению.

    удар молнии Лерикский район Смертельный исход
    Lerikdə ildırım vuran gənc ölüb

