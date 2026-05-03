В Лерике молодой человек погиб от удара молнии
Происшествия
- 03 мая, 2026
- 23:14
В Лерике 21-летний молодой человек погиб в результате удара молнии.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Ламан Лерикского района.
Жителя села, Джафара Абдул оглу Мирзазаде 2005 года рождения, ударила молния. От полученных травм он скончался.
Тело передано по назначению.
