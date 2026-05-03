    Hadisə
    03 may, 2026
    22:34
    Lerikdə ildırım vuran gənc ölüb

    Lerikdə 21 yaşlı gənc ildırım vurmasından ölüb.

    "Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Laman kəndində baş verib.

    Belə ki, kənd sakini 2005-ci il təvəllüdlü Cəfər Əbdül oğlu Mirzəzadəni ildırım vurub. O, aldığı xəsarətlərdən ölüb.

    Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Lerik İldırım
    В Лерике молодой человек погиб от удара молнии

