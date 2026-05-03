Lerikdə ildırım vuran gənc ölüb
Hadisə
- 03 may, 2026
- 22:34
Lerikdə 21 yaşlı gənc ildırım vurmasından ölüb.
"Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Laman kəndində baş verib.
Belə ki, kənd sakini 2005-ci il təvəllüdlü Cəfər Əbdül oğlu Mirzəzadəni ildırım vurub. O, aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
