    Ermənistan Britaniya ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb

    Region
    • 04 may, 2026
    • 15:31
    Ermənistan Britaniya ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb

    Ermənistan və Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Bu gün Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə Ermənistan və Böyük Britaniya arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında imzalanan birgə bəyannamə ilə biz ikitərəfli münasibətlərdə ortaq dəyərlərə və möhkəmləndirilmiş əməkdaşlığa əsaslanan yeni və ümidverici fəsil açırıq", - Paşinyan yazıb.

    Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Armenia signs strategic partnership declaration with UK

