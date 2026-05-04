Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Армения и Великобритания подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Х.

"Совместной декларацией, подписанной сегодня с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о стратегическом партнерстве между Арменией и Великобританией, мы открываем новую и многообещающую главу в двусторонних отношениях, основанную на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве", - написал армянский премьер.